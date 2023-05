La Sestrese prende Federico Gaggero e Pietro Ravera

L’obiettivo quello di provare a rnel minor tempo possibile, attraverso la crescita collettiva, il gioco e l’entusiasmo, come merita tutto l’ambiente verdestellato.– fantasista (classe 2002) è cresciuto nella Sampdoria, arrivando fino alla Primavera, nelle ultime due stagioni e stato protagonista nella Praese, con la quale ha realizzato 12 reti.La Sestrese ringrazia la societa biancoverde per la fattiva collaborazione al fine di poter annunciare il nuovo giocatore prima dell’1o Luglio, data in cui verranno ratificati i tesseramenti.centrocampista (classe 2002),è cresciuto nella Sestrese prima e nel Genoa poi fino agli Allievi Nazionali, nelle ultime due stagioni e stato assoluto protagonista con la maglia verdestellata guadagnandosi la stima e le attezioni di diverse formazioni di categoria superiore.

Pietro Ravera, difensore (classe 2003), ex giovanili di Sampdoria ed Entella, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Borzoli dove si è affermato tra i migliori difensori della categoria.

Samuele Cannavò‘, portiere (classe 2000) – cresciuto nella Sestrese, già protagonista in Promozione nella Praese e Borzoli, lo scorso anno è tornato in verdestellato in Eccellenza.