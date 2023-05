L’Associazione culturale italo tedesca festeggia i cinquant’anni di attività alla Spezia celebrando in musica il gemellaggio con Bayreuth

L’Associazione Culturale Italo Tedesca ha recentemente celebrato in Sala Dante il 50° anniversario della sua costituzione (1973-2023). E’ intervenuto il sindaco Pier Luigi Peracchini, che ha sottolineato il ruolo dell’associazione nella vita culturale cittadina, sia per quanto riguarda il programma di manifestazioni che l’impegno per il gemellaggio che lega il Comune spezzino con quello di Bayreuth.

La dottoressa Annette Hermann, in rappresentanza del consolato, ha illustrato come dall’anno della fondazione, avvenuta a opera dell’ammiraglio Renato D’Antonio e della professoressa Umberta Arfaioli, l’associazione abbia consolidato e allargato la sua azione, intensificando tra l’altro la collaborazione con il mondo della scuola in particolare nel campo delle certificazioni linguistiche.

Il dottor Marvin Schnell, in rappresentanza del Goethe Institut di Roma, ha evidenziato l’azione dell’Acit spezzina nel contesto della rete di circa 20 associazioni e istituti italo tedeschi esistenti in Italia. Infine la presidente Chiara Cozzani ha ringraziato per la loro collaborazione le istituzioni, i musei, le scuole, le biblioteche, gli insegnanti, i colleghi delle varie associazioni cittadine e tutti coloro che nell’arco di tanti anni hanno seguito le attività dell’Acit e partecipato alla sua storia.

L’apprezzatissimo concerto della giovane e brillante violinista Annabel Nolte, della città gemellata di Bayreuth, accompagnata al pianoforte dal Maestro Marco Podestà, vicedirettore del Conservatorio “Puccini”, ha concluso la manifestazione nel segno di una felice sinergia La Spezia-Bayreuth.

