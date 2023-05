Ore di fuoco per la Sampdoria, lunedì assemblea e tifosi a Corte Lambruschini: tutti gli scenari

Genova. Ore più che mai decisive per il futuro della Sampdoria. Lunedì sarà un’altra giornata caldissima: dopo la chiamata di venerdì scorso andata deserta, si terrà a Corte Lambruschini l’assemblea dei soci in seconda convocazione. I gruppi della tifoseria blucerchiata hanno dato appuntamento alle 18.00 sotto la sede per un presidio che farà seguito al corteo andato in scena prima del match col Sassuolo.

Decisivi saranno gli sviluppi dopo i fatti delle ultime ore. La bozza di accordo tra il Cda e l’asse formato da Gestio Capital e Aser Holding (rispettivamente Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani) era stata partorita nella notte tra venerdì e sabato, poi l’ufficialità è arrivata con un comunicato del club una volta poste tutte le firme necessarie sull’accordo preliminare.

