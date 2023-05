Riconoscimento londinese per la fotografa spezzina Tatiana Mura

Il gruppo fotografico Liberi di Vedere festeggia la sua iscritta Tatiana Mura per il traguardo raggiunto nel concorso internazionale “Pink Lady Food Photographer of the year 2023”, promosso da Pink Lady e sponsorizzato da Champagne Tattinger, dedicato alla cultura del cibo nel mondo.

“Già lo scorso anno – si legge in una nota – la nostra socia, apprezzata fotografa di Food, era rientrata nella “short list” fra le decine di migliaia di immagini pervenute da tutto il mondo. Quest’anno ha ricevuto un invito personale a partecipare, come finalista, alle premiazioni, e’ quindi volata a Londra per ricevere, a Piccadilly, una “Highly commended” nella categoria innovation; la sua foto inoltre, unitamente alle atre finaliste, è esposta fino al 20 giugno in una mostra che si tiene presso la prestigiosa sede della Royal Photographic Society di Bristol. A Tatiana le congratulazioni da tutti gli amici di Liberi di Vedere”.

