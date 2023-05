Spezia all’Olimpico per giocarsi tutto, tifosi pronti all’esodo

Un’intera tifoseria che attende solo data e ora per mettersi in viaggio verso la Capitale per vivere gli ultimi, fondamentali, minuti di questa stagione estenuante. Il pareggio odierno dell’Empoli a Verona ha infatti ridato un po’ di speranza al popolo aquilotto annichilito dal poker del Torino che ieri ha passeggiato in un Picco che invece attendeva una prestazione ben diversa da Gyasi e compagni. La rete di Stojanovic al sesto minuto di recupero però ha zittito il Bentegodi dando un’ultima occasione allo Spezia e alla sua gente che si giocheranno tutto all’Olimpico contro la Roma mentre gli scaligeri faranno visita al Milan a San Siro, con la speranza che almeno in questa occasione possa esserci contemporaneità. In attesa delle comunicazioni ufficiali sulla prevendita – già partita per i sostenitori giallorossi – i tifosi dello Spezia stanno studiando anche tutte le soluzioni logistiche per quella che si augurano possa essere l’ultima trasferta stagionale.

Roma che intanto arriverà all’ultima di campionato dopo la finale di Europa League che giocherà il 31 maggio a Budapest contro il Siviglia, in quella che sarà probabilmente anche l’ultima di Mourinho sulla panchina giallorossa vista l’espulsione rimediata contro la Fiorentina che gli farà saltare la 38esima di campionato con un possibile addio che dunque potrebbe avvenire nello scenario europeo.. Finale che verrà vissuta anche sugli spalti dell’Olimpico dove si ritroveranno i giallorossi che non potranno seguire la squadra in Ungheria. Una soluzione analoga a quella adottata la scorsa stagione in occasione della finale di Conference League vinta a Tirana contro il Feyenoord.

