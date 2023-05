Turista caduta in bici a Deiva, anziano soccorso sul Bracco dopo essere stato investito

Stavano intervenendo in supporto all’elisoccorso Drago per una ragazza caduta in mountain bike sulle alture di Deiva Marina quando, in località Tagliamento, sul passo del Bracco, hanno incrociato un uomo di 87 anni che pochi minuti prima era stato investito da un motociclista rimasto sul posto per vigilare l’anziano. Così la squadra del Soccorso alpino e speleologico Liguria si è fermata e con il personale medico ha prestato le prime cure all’uomo con politraumi e varie ferite. Sul posto poi sono arrivati Pubblica assistenza e Carabinieri. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso.

Contemporaneamente un’altra squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente della biker caduta sulle alture di Deiva Marina, una 29enne residente in provincia di Reggio Emilia. Sul posto stava già optando l’elisiccorso Drago. I tecnici del Soccorso alpino hanno lavorato in supporto ai vigili del fuoco. La donna è stata portata in ospedale alla Spezia con vari traumi.

