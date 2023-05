“Tutte le strade portano a Luni”

Si è svolta presso il municipio di Berceto la conferenza sui Percorsi dolci del territorio luneziano, organizzata dall’Associazione culturale Regione Lunezia e patrocinata dal Comune retto da Luigi Lucchi. Lo stesso Sindaco ha portato i saluti e messo in risalto l’importanza di una iniziativa che fa emergere una volta di più la figura del sen. Giuseppe Micheli, il costituente propugnatore della Regione Emilia Lunense. I relatori che si sono poi succeduti, moderati da Umberto Varoli, hanno fatto emergere come i percorsi, oggetto dell’incontro, sono un mezzo di molteplici interscambi che favoriscono una vera valorizzazione del territorio in termini culturali, ambientali, devozionali ed artistici. Ne può venire un traino turistico, sportivo ed enogastronomico, a tutto vantaggio dei fruitori e degli operatori economici. La signora Paola Bondani e il sig. Elio Piccoli, illustrando le correlazioni tra la Via Francigena e la Via degli Abati, hanno messo in risalto la funzione attuale, turistica e sportiva dei rispettivi percorsi, frequentati negli ultimi dieci/quindici anni da un numero sempre più crescente di persone che apprezzano paesaggi, chiese e monumenti antichi, genuina ricchezza non del tutto sfruttata dei territori luneziani. Sandro Santini ed Egidio Banti, poi, esaminando le caratteristiche della Via Marchesana e della Via del Volto Santo, hanno sottolineato i valori storicoculturali e religiosi che hanno legato i territori di confine tra le attuali tre diverse regioni di Emilia, Liguria e Toscana, formando un unico sustrato di usi e consuetudini dei loro abitanti. Ai contributi dei relatori si sono aggiunti quelli di Italo Pizzati, che ha evidenziato il progetto della Parma-Luni, di Romano Costa, Giovanni Giromella, Nicla Ghironi, Michele Bonomi e Stefano Santini. “È stata una giornata molto intensa per noi luneziani, ha dichiarato il Presidente, Rodolfo Marchini, una conferenza ricca di spunti e contenuti che sono utilissimi per migliorare la qualità di vita delle genti di confine tra tre diverse regioni, le quali si sentono ancora una comunità unica e vedono legato il loro presente culturale, sociale ed economico al filo robusto della storia e delle tradizioni antiche, di cui i percorsi lenti trattati oggi sono una trama di autentica testimonianza”.

