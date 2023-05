Un autogol del Verona tiene accesa la speranza dello Spezia

E’ arrivato al sesto minuto di recupero ma è arrivato il gol del pareggio dell’Empoli che con un tiro di Stojanovic ha ripreso il Verona lasciandolo a pari punti con lo Spezia a novanta minuti dalla fine del campionato. Una mazzata per i padroni di casa che al 61′ erano passati in vantaggio con Gaich concretizzando così il sorpasso sugli aquilotti. Nel finale però i gialloblu hanno sentito il peso della posta in palio arretrando troppo e concedendo più di un’occasione ai toscani che all’ultimo assalto hanno trovato il tiro vincente del terzino deviato da Mangani nella propria porta. Il tutto dopo una partita nella quale l’arbitro Chiffi ha lasciato parecchio a desiderare in diverse occasioni. Il Verona sale a 31 insieme allo Spezia, e nell’ultima di campionato andrà a San Siro contro il Milan mentre i bianchi saranno di scena all’Olimpico contro la Roma.

