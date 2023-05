Waterfront di Levante, il canale navigabile ora è realtà. Domani inizia il varo del ponte mobile

Genova. A meno di ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni è stato completato l’allagamento del canale navigabile del Waterfront di Levante. Da stamattina l’acqua lambisce il padiglione Jean Nouvel dell’ex Fiera, come voluto dall’architetto Renzo Piano nell’ottica di riavvicinare la città al suo mare. Tanti i genovesi che si sono fermati in corso Aurelio Saffi per ammirare il nuovo panorama.

I 54mila metri cubi d’acqua che riempiono il canale navigabile sono entrati attraverso i 18 fori realizzati nella paratia di Ponente in calcestruzzo, che nei prossimi giorni verrà smantellata. Il bacino ha una superficie di 15mila metri quadrati, una profondità di 3 metri e mezzo e una banchina di 950 metri lineari in grado di accogliere circa 450 barche.

