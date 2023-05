Albenga, Santi Cosenza: “Mister a breve”. Provini con giocatori anche da Spagna, Francia e Ghana

Tempo di manovre in casa Albenga per preparare la stagione in Serie D. Entro la fine della settimana, il club bianconero dovrebbe svelare il nome dell’allenatore. In pole position, sembra esserci Fabio Fossati. Club al lavoro anche sugli under e per valutare rinforzi di categoria tramite una serie di provini che si svolgeranno tra il 5 e il 9 di giugno all’”Annibale Riva”, date in cui si saprà il nome del tecnico.

La società sta sondando alcuni giovani per allestire un comparto “under” in grado di rappresentare un punto di forza. “Abbiamo già avviato alcuni contatti – commenta Cosenza – perché pensiamo che avere giovani forti sia un elemento fondamentale per una bella stagione”.

