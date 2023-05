Ato unico rifiuti, verso l’affidamento a Sat: via libera dall’assemblea dei sindaci

Savona. Via libera dall’assemblea dei sindaci per l’approvazione del nuovo statuto di Sat e dei patti parasociali, propedeutici all’affidamento in house del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a livello provinciale. Sono compresi 65 comuni, è esclusa Savona dove è previsto il passaggio a Sea-s. Il servizio sarà affidato a Sat per 15 anni per un costo di 80 milioni di euro.

Oggi i sindaci si sono incontrati nella sala consiliare di Palazzo Nervi. La delibera passerà nei consigli comunali (entro i prossimi 15-20 giorni) per l’approvazione e poi si riunirà l’assemblea dei soci. La delibera è stata poi approvata anche dal consiglio provinciale.

