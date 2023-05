Aziende centenarie, entro il 31 maggio l’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona ricorda che il 31 maggio 2023 scadono i termini per richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Lo scopo del Registro è evidenziare quelle imprese che hanno un secolo di vita e che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, testimoni esemplari della forza, della tenacia e della capacità innovativa dei nostri imprenditori. Si tratta di imprese che in oltre cento anni sono passate attraverso guerre, crisi economiche, rivoluzioni tecnologiche e cambiamento dei mercati, mostrando quale straordinaria vitalità e resilienza possano esprimere gli imprenditori italiani. Ad oggi sono circa 2500 le aziende storiche iscritte sul territorio nazionale che si possono insignire dello speciale marchio “Impresa storica d’Italia”.

