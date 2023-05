Chiavari: interventi al Rupinaro, voto unanime del Consiglio

Nella seduta di Consiglio comunale di questa sera ai primi punti dell’ordine del giorno si è discusso e messo in votazione l’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, comprensivo degli interventi al torrente Rupinaro, unitamente al Documento unico di programmazione (Dup) al fine di intercettare nuovi finanziamenti, oltre a quelli già presenti di 5 milioni e 800 mila euro. “Tematica prioritaria, quella della sicurezza del Rupinaro, che noi abbiamo sempre incentivato – dichiara il consigliere Nicola Orecchia -. Annunciamo un voto favorevole ma evinciamo un notevole ritardo in questa operazione”. Analoghe considerazioni e voto favorevole espresso anche dalla consigliera Silvia Garibaldi, da Alessandro Calcagno, il quale richiama “il progetto di un scolmatore ipotizzato dal professor Chella che bloccherebbe il rischio idrogeologico sull’Entella”, dal consigliere Antonio Bertani, il quale invita ad accelerare nel reperimento dei fondi.

“Sono sempre stato favorevole allo scolmatore, anche se esso permette di diminuire il rischio e non di mettere in sicurezza tutta la città – afferma il consigliere Giovanni Giardini -. Pur non essendo completamento d’accordo voto a favore di questa pratica”. “Il ritardo è dovuto al sovrapporsi di norme”, informa il Consiglio il responsabile del procedimento, geometra Olivieri. Il sindaco Federico Messuti così risponde: “Nel letto del Rupinaro ci sono interferenze, cioè le tubature vecchie di cinquanta/sessanta anni, per cui i lavori sono anche l’occassione per rifarle; inoltre i tempi della conferenza dei servizi sono molto lunghi. Questo per quanto riguarda il discorso ‘si poteva fare prima’. Per quanto riguarda i fondi, noi abbiamo sbloccato 4 milioni di euro”. La pratica viene approvata all’unanimità.

