Chiude ‘Su il Sipario’: “Santo Stefano tornata protagonista nel teatro”

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione di ‘Su il Sipario’, rassegna teatrale andata in scena all’Opificio Calibratura in Area Vaccari da sabato 15 aprile a venerdì 26 maggio, organizzata dal Comune di Santo Stefano in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte.

“In queste settimane ‘Su il Sipario’ ha visto alternarsi sette spettacoli di grande qualità e partecipazione di pubblico, crescendo già molto rispetto alla prima edizione – commenta Maria Grazia Chilosi direttrice artistica dell’evento – L’ultima serata con lo spettacolo ‘Prove di Teatro’ è stata particolarmente piena di emozioni ed è cominciata con il grido unanime degli spettatori ‘Viva il Teatro!’. La serata è riuscita nell’intento di far provare agli spettatori ciò che spesso prova l’attore in scena: l’illusione di vivere altre vite, sensazione che, in questi tempi segnati da profondi cambiamenti sociali, può sgombrare le menti da tanta zavorra accumulata”.

