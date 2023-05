E’ il giorno di “Note… per la Terra” all’Anfiteatro di Viale Alpi

Rinviato a causa del maltempo si svolgerà oggi alle 17.30 presso l’anfiteatro di viale Alpi la sesta edizione di “Note… per la Terra”, progetto selezionato dal Piano triennale delle Arti, una iniziativa in rete che coinvolge numerose scuole della città ad indirizzo musicale tra cui il liceo Cardarelli, il liceo Costa ed il Conservatorio di Musica Puccini con la scuola media ISA 1 don Milani come capofila.

L’orchestra costituita da circa 200 alunni provenienti dalle molte scuole della provincia proporrà brani tratti da sinfonie con il comune denominatore quale il desiderio di pace, la diversità dei popoli e la valorizzazione del proprio patrimonio da proteggere e salvaguardare. L’evento sarà introdotto e arricchito dalla fanfara interregionale del Comando Marittimo Nord.

