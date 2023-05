Giornata mondiale sclerosi multipla: approvata in Regione l’istituzione della rete per valorizzare e standardizzare i percorsi di diagnosi e cura

Liguria. Si celebra domani, martedì 30 maggio, la giornata mondiale della Sclerosi Multipla. Si tratta di una malattia cronica, infiammatoria, demielinizzante e neurodegenerativa del sistema nervoso centrale ed è la prima causa di disabilità non traumatica nel giovane adulto. Circa 130.000 persone sono affette da SM in Italia e oltre 3000 persone con SM sono in cura presso i centri Sclerosi Multipla della Liguria. Nell’ambito del Diar (Dipartimento Interaziendale Regionale) Neuroscienze di Alisa negli ultimi anni è stata rafforzata e riorganizzata la rete sclerosi multipla (SM) di tutti i centri liguri per omogeneizzare i percorsi di diagnosi e cura e sviluppare progettualità congiunte. La Rete Sclerosi Multipla è stata istituita formalmente a seguito di una delibera regionale dello scorso venerdì 26 maggio.

“Obiettivo della Rete – afferma l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola – è quello di perseguire il benessere per chi è affetto da Sclerosi Multipla, attraverso una progettualità condivisa tra i centri Sclerosi Multipla della Regione, ma anche con enti di governo della salute e società scientifiche. La Rete promuove l’elaborazione di protocolli di intervento e cura standardizzati e basati sull’evidenza, e identifica eccellenze e competenze specifiche dei singoli centri, mettendole a disposizione dell’intera comunità delle persone affette da Sclerosi multipla che vivono in Liguria. Standardizzazione dei processi di diagnosi e cura insieme alla valorizzazione delle peculiarità distintive dei singoli Centri rappresentano i punti di forza di una Rete deputata a gestire una patologia cronica ad alta complessità per la quale la creazione di una rete territoriale capillare di assistenza diventerà nel prossimo futuro esigenza via via sempre più forte”.

