Il 9 giugno in Passeggiata Morin le celebrazioni della Giornata della Marina militare: è atteso anche il presidente Mattarella

Prende corpo il programma delle celebrazioni per la giornata di venerdì 9 giugno, quando La Spezia accoglierà le massime cariche dello Stato per le celebrazioni della giornata della Marina militare.

Il clou della manifestazione sarà la cerimonia solenne che si svolgerà tra le 10.30 e le 11.30 in Passeggiata Morin, a due passi dal punto in cui nella giornata di ieri sono sfilati i partecipanti al Raduno nazionale dei bersaglieri davanti alle autorità. Nel punto indicato nell’immagine allegata all’articolo verrà allestito un molo di ormeggio temporaneo, al quale dovrebbe ormeggiare lo yacht presidenziale Galeb con a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre al capo dello Stato sono attesi il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Enrico Credendino. Il percorso del presidente, però, potrebbe anche essere via terra, mentre è certa l’installazione di un maxischermo alla radice di Molo Italia, così come l’allestimento di un villaggio espositivo della Marina nel primo tratto dell’infrastruttura.

In ogni caso la disposizione logistica ricorda da vicino quella del 2011, quando l’allora presidente Giorgio Napolitano approdò in Passeggiata Morin a bordo di Nave Argo, la storica imbarcazione presidenziale dismessa negli anni scorsi e avviata alla demolizione, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e della nascita della Marina militare italiana.

La presenza di Sergio Mattarella non è ancora stata confermata, almeno pubblicamente, ma la sua presenza appare ormai certa, anche perché le celebrazioni della Giornata della Marina cadono all’indomani della chiusura di SeaFuture, evento al quale, secondo voci che circolano ormai da settimane, il capo dello Stato potrebbe concedere una breve visita. Per il 9 giugno, inoltre, è prevista l’inaugurazione del Polo nazionale della subacquea al Cssn di Viale San Bartolomeo, un altro momento importante al quale il presidente potrebbe aver deciso di presenziare.

La giornata della Marina

