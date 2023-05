Il ponte Morandi catalogato a “rischio crollo” già dal 2013. Un teste: “Castellucci voleva che dalle carte non emergesse nulla di particolare”

Genova. Nel 2013, pochi mesi dopo la strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga ad Avellino, Giovanni Castellucci chiese di inserire nel catalogo dei rischi di Aspi, creato fin dal 2005, i cosiddetti rischi catastrofali, vale a dire tutti quei “rischi con impatto elevatissimo ma probabilità molto bassa di verificarsi”, come li ha definiti uno dei testimoni di oggi. Bene, tra i numerosi rischi catastrofali, a cui l’azienda deve rispondere introducendo specifiche procedure per contenere il più possibile il rischio, ne venne introdotta una specifica sul ponte Morandi, unica infrastruttura tra tutte quelle gestite da Autostrade per l’Italia per cui viene indicato un rischio specifico. Gli altri rischi sono generici e possono riguardare qualsiasi infrastruttura: si va dal “evento atmosferico straordinario” al “collasso di un’opera d’arte” (generico) mentre il viadotto Polcevera viene fin dal 2013 nominato per ‘nome e cognome’, si potrebbe dire.

Lo hanno spiegato i testimoni Alessandro Loconsole e Roberto Salvi, che tra il 2006 e il 2016 hanno fatto parte del Risk officer di Aspi, ufficio che rispondeva direttamente all’amministrazione delegato Giovanni Castellucci. “Il 3 settembre 2013 ho ricevuto una telefonata da Castellucci – ha detto Salvi, che lavora tutt’ora in Aspi e di quell’ufficio era il responsabile – che mi chiese di preparare le carte che avevo disposizione sui rischi per una riunione che si tenne poi l’11 settembre. Il tema era la richiesta di inserire i rischi catastrofali nel catalogo. Probabilmente da quello che ho avuto modo di capire l’incidente di Avellino aveva convinto l’azienda a fare questa aggiunta al catalogo”. Il risk officer, aveva il compito di ‘intervistare’ i responsabili delle strutture per capire quali erano i rischi potenziali: “Noi siamo ingegneri e non facciamo i controlli – ha chiarito Salvi – ma acquisiamo le informazioni direttamente da chi gestisce le strutture”. E’ Fulvio Di Taddeo a far inserire a Salvi il Morandi come rischio specifico: “Mi spiegò che il ponte che aveva 50 anni era già stato oggetto di un rafforzamento di uno strallo in passato e che entro la fine del 2018 sarebbero state rinforzate anche le pile 10 e 9, che era una struttura aggredita dal salino che arrivava dal mare e che lì sotto c’erano la ferrovia e molte case e quindi in caso di crollo avrebbe potuto provocare molte vittime”. la ‘catastrofe’ appunto.

