Il tribunale respinge le istanze di Alassio Ambiente, per l’ex gestore solo 17mila euro

Alassio. Si è conclusa la vertenza giudiziale tra Comune e Alassio Ambiente. Il tribunale ha, infatti, rigettato le istanze dell’ex gestore con la richiesta di quasi due milioni di euro di risarcimento: ridotte le sanzioni e sono stati riconosciuti solo in 17.000 euro per i costi sostenuti e non corrisposti dall’amministrazione comunale alassina.

Il contenzioso di riferimento è quello relativo alle vicende che hanno accompagnato la scadenza dell’incarico per la gestione dei servizi ambientali della Città da parte dell’ATI Alassio Ambiente. Il Comune di Alassio aveva rilevato una serie di mancanze sull’operato della ditta, elevando sanzioni quantificate e trattenute per un importo di 478.296,45 euro.

