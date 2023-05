La transizione ecologica come via per la felicità, Carlo Petrini a Genova presenta “Il Gusto di cambiare”

Genova. Si intitola “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità” il nuovo libro di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, scritto a quattro mani insieme all’economista Gaël Giraud.

In attesa del salone Slow Fish, questo mercoledì 31 maggio, alle 18, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa lo stesso Petrini presenterà il volume. Un’occasione per affrontare il tema della sostenibilità e della sopravvivenza dello stesso pianeta. la presentazione del libro Il gusto di cambiare. La transione ecologica come via per la felicità, di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, di terra Madre e della prima Università di Scienze gastronomiche al mondo.

» leggi tutto su www.genova24.it