Nadia Urbinati a Sarzana: “Il populismo sfigura ed erode la democrazia”

Grande partecipazione anche al sesto e ultimo incontro del ciclo “Socialismo e democrazia, uguaglianza e libertà. Storie, riflessioni, speranze”, organizzato dall’Associazione Culturale Mediterraneo e dal Circolo Pertini. A Sarzana, in Sala della Repubblica, Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York e collaboratrice di diversi quotidiani nazionali, ha presentato il suo libro Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, introdotta Luca Basile, storico del pensiero politico dell’Università di Bari, e da Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini.

Urbinati ha definito il populismo “un animale strano”, che si definisce “né di destra né di sinistra”. Nato in America Latina, ha spiegato, “si pensava che fosse adatto ai Paesi che si liberavano dalla colonizzazione e che non toccasse l’Europa e l’Occidente, dove regnavano la democrazia liberale e i partiti”. Ma, ha proseguito, tutto è cambiato “con il 1989 e con la crisi dei partiti”, e con l’avvento dell’Unione europea, che, ha rilevato, ha diminuito il potere degli Stati nazionali: in Italia ci fu “l’azzeramento di un’intera classe politica dirigente in pochi mesi”, quindi l’affermazione di Silvio Berlusconi, che “diede vita all’entità fantasmagorica del popolo, che poteva diventare come lui” e “criticò l’establishment, presentandosi come uno della società civile che si era ‘fatto da solo’”. Il populismo, ha aggiunto la studiosa, è anche “maggioritarismo” e “dispotismo della maggioranza”, e ha questo proposito ha menzionato il caso Donald Trump.

“Il populismo – ha concluso Urbinati – sfigura ed erode la democrazia, dobbiamo preoccuparci. Tutti i populisti quando raggiungono il potere hanno una tendenza a modificare le Costituzioni pluraliste e ad attaccare il Parlamento, che è il luogo simbolo del compromesso democratico che tiene conto di tutte le posizioni. Il populismo è il sintomo di un male: la mancanza di partiti politici. Dobbiamo impegnarci per la difesa della democrazia parlamentare e della Costituzione, e tentare di ricostruire i partiti, i sindacati, le associazioni. Il populismo tende a delegittimare tutti i corpi intermedi tra il leader e il popolo. Ci sono nella società italiana segnali di potenziale rinascita, diamoci da fare”.

Nel dibattito sono intervenuti molti cittadini e esponenti di forze associative e politiche della sinistra.

“Il ciclo di incontri ha avuto un notevole successo, a conferma della necessità di luoghi di elaborazione e trasmissione di un pensiero critico sul presente e di rilancio di un’idea alternativa di società – il commento di Giorgio Pagano e Nicola Caprioni, presidenti di Mediterraneo e del Pertini -. Sono stati un primo passo per ricucire, nella realtà spezzina e sarzanese, il rapporto tra cultura e politica. La sinistra potrà rinascere solo abbandonando il governismo senza progetto e il leaderismo correntizio senza partecipazione. Ora andremo avanti, organizzando in provincia un convegno nazionale con tutte le riviste e le realtà culturali interessate al confronto sul tema di una nuova ispirazione socialista”.

