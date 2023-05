Olimpico aperto la finale di Europa League: “Salvaguardate l’integrità del campo”

“Il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l’incolumità di tutti e l’integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo”. Si raccomanda così il sito ufficiale della Roma annunciando l’apertura dello stadio olimpico in occasione della finale di Europa League di mercoledì contro il Siviglia. Alla fine, nonostante l’ipotesi paresse esclusa, nello stadio, in cui Nzola e compagni si giocheranno la salvezza, si accomoderanno i tifosi romanisti che non potranno essere a Budapest.

Dovrebbero essere sei i maxischermi previsti, ognuno di fronte a un settore o a una porzione di settore. Il prato dovrebbe in teoria rimanere intonso. Il rischio è semmai per l’eventuale festa vittoria. Per questo il club chiede un deflusso normale “qualunque sia l’esito”. L’anno scorso, dopo la vittoriosa finale di Conference League contro il Feyenoord, anche il terreno di gioco fu teatro dei festeggiamenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com