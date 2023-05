Pallanuoto F/ A Rapallo è arrivata Kudela Panna, è ungherese

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto – Pallanuoto

Già a lavoro il team capitanato da Patron Antonucci per rimodellare quello che

sarà il Rapallo 2023/2024, come annuncia lo stesso Presidente:

“ La stagione appena conclusa è andata oltre le nostre aspettative, abbiamo creato un’identità di squadra e c’è stata un crescita esponenziale delle tante giovani lanciate in serie A1. Si riparte, di massima, dalla stessa intelaiatura, logicamente siamo attenti a cogliere eventuali opportunità che dovessero arrivare dal mercato, proveremo ad aggiungere qualche tessera al mosaico per provare a rinforzare ulteriormente la rosa o per ripianare qualche forfeit. In questa ottica il RPN ha raggiunto un accordo per le prestazioni sportive dell’ungherese Kudella Panna”.

