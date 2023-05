Ponte Morandi, fu classificato a “rischio crollo” già nel 2013: “Castellucci voleva che non emergessero troppi rischi dalle carte”

Liguria. Nel 2013, pochi mesi dopo la strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga ad Avellino, Giovanni Castellucci chiese di inserire nel catalogo dei rischi di Aspi, creato fin dal 2005, i cosiddetti rischi catastrofali, vale a dire tutti quei “rischi con impatto elevatissimo ma probabilità molto bassa di verificarsi”, come li ha definiti uno dei testimoni di oggi. Bene, tra i numerosi rischi catastrofali, a cui l’azienda deve rispondere introducendo specifiche procedure per contenere il più possibile il rischio, ne venne introdotta una specifica sul ponte Morandi, unica infrastruttura tra tutte quelle gestite da Autostrade per l’Italia per cui viene indicato un rischio specifico.

Gli altri rischi sono generici e possono riguardare qualsiasi infrastruttura: si va dal “evento atmosferico straordinario” al “collasso di un’opera d’arte” (generico) mentre il viadotto Polcevera viene fin dal 2013 nominato per ‘nome e cognome’, si potrebbe dire.

» leggi tutto su www.ivg.it