Primo congresso del fiore made in Italy: il presidente di Coldiretti Liguria tra i relatori

Avrà luogo giovedì 1° e venerdì 2 giugno 2023 a Leverano, in provincia di Lecce, il primo congresso del fiore made in Italy, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Assofloro e Affi. Per l’occasione, tra i relatori dell’incontro del 1° giugno sarà presente anche Gianluca Boeri, floricoltore, Presidente di Coldiretti Liguria, Vicepresidente del Tavolo Piante e Fiori del Copa-Cogea di Bruxelles e neo-eletto Presidente di Coldiretti Imperia, sede della celebre Riviera dei fiori e provincia ligure la cui economia ha da sempre come fiore all’occhiello proprio il rinomato comparto florovivaistico.

Il convegno di apertura avrà luogo il 1° giugno a partire dalle ore 9:30 nella Sala delle assemblee della BCC di Leverano alla presenza del Presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com