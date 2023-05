Principio di incendio in un appartamento di Scalinata Sella

Paura in serata in Scalinata Sella, a pochi passi dalla Chiesa del Sacro Cuore e dall’Accademia Capellini, dove per dinamiche in fase di accertamento si è sviluppato principio di incendio in un appartamento. I fatti risalgono alle 21 quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i soccorritori della Pubblica assistenza della Spezia e le Forze dell’ordine. Stando a quanto si apprende tutto sarebbe partito dalla stanza da bagno, dove si sarebbe verificato un corto circuito, e il malfunzionamento di una lampadina avrebbe fatto il resto. Il fumo ha invaso tutta la casa ed è stato lanciato l’allarme. Con l’arrivo dei pompieri la situazione è tornata alla normalità in poco tempo. Gli inquilini dell’appartamento hanno rifiutato il ricovero in ospedale. In Via XX Settembre la presenza massiccia di forze dell’ordine e soccorritori ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona, in coda anche alcune auto per tutta la durata degli interventi.

