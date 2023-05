Qualità della vita dei bambini, Spezzino penultima provincia del nord

Presentata ieri al Festival dell’economia di Trento la terza edizione dell’indagine del Sole24Ore dedicata alla qualità della vita declinata per tre fasce d’età: bambini, giovani e anziani. Lo studio, basato su 12 parametri per ogni ambito generazionale, per quanto riguarda i bambini, vede sul podio le province di Siena, Aosta e Ravenna; seconda metà della classifica invece per lo Spezzino, 77° su 107: si tratta della peggior prestazione di una provincia del nord, eccezion fatta per un’altra ligure, Imperia (78ma). Capitolo giovani: qui guidano le province di Ravenna, Forlì Cesena e Ferrara, con La Spezia e provincia in 43ma posizione (seconda a livello regionale dopo Savona). Infine gli anziani: prime tre piazze per le province di Trento, Bolzano e Fermo e Spezzino che qui fa registrare la sua miglior prestazione, sistemandosi al 33 posto (miglior provincia ligure).

Questi gli indicatori considerati. Per i bambini: spazio abitativo, edifici scolastici con la palestra, pediatri, retta mensa scolastica, asili nido, giardini scolastici, spesa per interventi e servizi sociali per famigli e minori, verde attrezzato, competenza numerica non adeguata, indice sport e bambini, competenza alfabetica non adeguata, delitti a danno di minori. Per i giovani: trend residenti giovani, quoziente di nuzialità, età media al parto, canone di locazione, laureati, disoccupazione giovanile, soddisfazione per il proprio lavoro, giovani Neet, bar e discoteche, concerti, aree sportive, amministratori comunali under 40. Per gli anziani: speranza di vita a 65 anni, persone sole anziane, assistenza domiciliare, trasporto anziani e disabili, consumo farmaci per malattie croniche, consumo farmaci per la depressione, posti letto nelle Rsa, geriatri, infermieri, orti urbani, biblioteche, esposti per inquinamento austico.

