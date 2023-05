Sestri: Solinas oltre le previsioni. Massucco, sconfitta che viene da lontano

Che vincesse Francesco Solinas era apparso evidente dopo i risultati del primo turno che hanno anche decretato (dopo quella di Chiavari) la sconfitta dei partiti che da Genova pretendono di governare i Comuni periferici. Chi lo conosce assicura che Solinas ha tutte le doti necessarie per essere un buon sindaco; certamente ha un mister, parliamo di Claudio Muzio, che non ha sbagliato un colpo e certamente costituirà un problema in Forza Italia e nella maggioranza della Regione. In ogni caso quella di Solinas è una vittoria che va oltre ogni previsione. Sestri voleva voltare pagina e lo ha fatto.

Marcello Massucco ha ottenuto o consolidato importanti risultati alla guida di Mediaterraneo: Premio e Festival Andersen, Riviera Film Festival, rassegne enogastronomiche. Probabilmente ha subito chi voleva dimostrare la continuità con la giunta precedente: vedi la candidatura quale capolista e la presenza di Valentina Ghio che ha fatto tante cose utili alla città, trascurandone altre; sempre con l’evviva evviva del coro, non sempre condiviso dai cittadini.

