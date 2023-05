Vezzano, da Palazzo civico un contributo per la manutenzione degli orologi dei campanili

Contributo del Comune di Vezzano ligure per la manutenzione ordinaria, per l’anno in corso, degli orologi pubblici dei campanili delle chiese di Santa Maria Assunta, a Vezzano basso, e Nostra Signora del Soccorso, a Vezzano alto. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di accogliere l’istanza presentata per l’erogazione di un contributo presentata dal parroco, don Hugo Infante. In particolare l’amministrazione Bertoni ha deliberato di sostenere la manutenzione degli orologi con un contributo forfettario di 400 euro. “Il buon funzionamento degli orologi in questione costituisce ormai una tradizione consolidata con carattere di interesse pubblico, nonché una salvaguardia del patrimonio locale”, si sottolinea in delibera.

