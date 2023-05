Amiu bonifiche, dal 1 ottobre i lavoratori assorbiti in Amiu. Sindacati: “Tutelati lavoratori e servizio”

Genova. “n Commissione Consiliare si è discussa la delibera per l’autorizzazione alla fusione per incorporazione di Amiu bonifiche in Amiu “E’ un percorso che abbiamo sostenuto con grande impegno e che oggi in Commissione assume concretezza” commentano così i rappresentanti sindacali delle categorie dei chimici ai quali appartengono i 59 lavoratori di Amiu Bonifiche.

La proposta di delibera prevede quanto concordato nel protocollo di intesa sottoscritto nel maggio scorso tra Amiu e Amiu bonifiche e le rispettive organizzazioni sindacali di categoria e la rsu: il passaggio dei lavoratori di Amiu bonifiche in Amiu dal prossimo 1 ottobre.

