Andora, festa nel centro giovani: successo del dopo-scuola dedicato ai ragazzi di primarie e medie

Andora. Partita di pallone, con qualche tiro anche con il sindaco Mauro Demichelis e il preside Michele Formica, e super merenda per l’ultimo giorno di attività del Centro Giovani, spazio doposcuola che in questi mesi ha coinvolto con le sue attività una trentina di bambini e ragazzi delle Elementari e delle Medie. Promosso dal consigliere alle Politiche Giovanili Daniele Martino, insieme agli assessori al Sociale Monica Risso e all’Istruzione Maria Teresa Nasi, per rispondere alla richiesta di luoghi di ritrovo da parte dei ragazzi, ha registrato una frequentazione costante.

“Sono stati apprezzati sia gli spazi gestiti per fare i compiti con l’ausilio delle docenti sia la possibilità, data ai più grandi, di organizzare autonomamente la loro presenza, studiando fra amici, chiacchierando, facendo giochi da tavolo o partecipando ad attività organizzate sportive, ludiche e artistiche – spiegano il consigliere Martino e gli assessori Risso e Nasi – Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione degli insegnanti, del personale dell’Ufficio Politiche Sociali, dei volontari e naturalmente di Don Emanuele Daniel che ha aperto i locali della Parrocchia di Santa Matilde. Tutti hanno dato un grande esempio di cooperazione per realizzare uno spazio dove i ragazzi si sentissero accolti e liberi di esprimersi. Il Centro Giovani ha aiutato anche alcuni di loro a trovare amicizie fuori dalla scuola e avviato con successo un progetto che favorisce l’inclusione sociale, contrastando il rischio dispersione ed emarginazione”.

