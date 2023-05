Baseball, sesta vittoria di fila per la Cairese che batte anche i Red Clay

Cairo Montenotte. Ancora una vittoria per la Cairese che, domenica 28 maggio, in quel di Castellamonte, ha affrontato per la sesta giornata di campionato di Serie C i Red Clay.

Partita mai in discussione, sin dalle prime battute la Cairese ha saputo mettere sotto pressione la formazione avversaria, riuscendo nelle prime due riprese a segnare ben 5 punti e a far sostituire il partente piemontese. L’incontro scorre, sino ad arrivare alla quinta ripresa sempre sul risultato fermo sul 5 a 0, qui i biancorossi riescono a sbloccarsi e a segnare altri 3 punti, portandosi sull’ 8 a 0 e mettendo una seria ipoteca sulla partita.

