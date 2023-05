Bus di studenti nella scarpata, Regione Toscana: “Rapido accertamento sull’accaduto”

“Prima di tutto voglio esprimere la mia vicinanza ai ragazzi rimasti feriti nell’incidente, all’autista e ai loro familiari. Sono contento che nessuno sia in pericolo di vita. I soccorsi sono stati tempestivi ed adeguati alla circostanza. Appena appresa la notizia mi sono subito messo in contatto con i vertici di Autolinee Toscane e ho ricevuto rassicurazioni circa l’efficienza del mezzo coinvolto e i controlli a cui era stato sottoposto”.

Sono queste le prime dichiarazioni dell’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, relativamente all’incidente che ha coinvolto nel primo pomeriggio di oggi un bus della linea 1 che collega Pontremoli a Zeri in provincia di Massa-Carrara, nel quale sono rimasti coinvolti i 18 studenti del locale istituto tecnico, una signora e l’autista del mezzo. “Come Regione – conclude l’assessore Baccelli – continueremo a seguire l’evolversi della situazione e attendiamo di conoscere le risultanze dell’audit interno che la società tramviaria ha attivato. Inutile sottolineare che faremo di tutto per scongiurare il ripetersi di incidenti in qualunque zona del territorio toscano”.

