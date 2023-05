Il Comunale pronto a spingere la Virtus Entella nella gara di ritorno dei play off contro il Pescara in programma alle 20.30: è stata superata quota 2000 biglietti venduti e c’è ancora tutta la giornata di domani per acquistare il tagliando sia on line che dalle 9 alle 12.30 all’Entella Point e dalle 16 alla biglietteria dello stadio.

La Gradinata Sud invita tutti i tifosi a riempire il settore: top secret la coreografia che verrà messa in scena.

