Camogli: l’insediamento del Consiglio comunale

A Camogli seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale, successivo alle elezioni tenutesi il 14 e 15 maggio, che ha visto vincente Giovanni Anelli con la Lista Civica per la nostra Città.

Primo passo dopo l’elenco dei componenti formato da 8 seggi per la maggioranza e 4 seggi per la minoranza (per “Camogli Futura” Maurizio Castagna, Italo Mannucci, Rocco Antonucci; per “Camogli Civica” Pippo Maggioni), l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale con due votazioni distinte. Sono rispettivamente stati designati Paolo Terrile, proposto dalla maggioranza, che ha ottenuto 12 voti (1 scheda bianca) ed Agostino Bozzo, che ha ottenuto 7 voti. Mannucci si è detto perplesso per la scelta in quanto solitamente il ruolo di vicepresidente viene dato alla minoranza. Anelli ha ricordato che nel primo mandato di Olivari non era stato così.

» leggi tutto su www.levantenews.it