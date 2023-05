Confindustria nazionale appoggia la candidatura della Spezia a “Città creativa Unesco per il design

Confindustria nazionale risponde all’appello di Confindustria La Spezia e appoggia la candidatura della nostra città a “Città Creativa UNESCO” per il design. È infatti giunta a sostegno del progetto la lettera del Presidente Carlo Bonomi, il quale ha risposto positivamente alla richiesta del Presidente Mario Gerini. L’attenzione e il rilevante appoggio da parte di Confindustria nazionale verso le istanze della Territoriale della Spezia testimoniano una visione concorde in merito al ruolo primario, così fortemente strategico per il nostro Paese, che il nostro territorio assume nel settore dell’economia del mare, nello specifico riguardo alla produzione di yatch e superyacht. La leadership internazionale nel settore del design nautico e nella stessa produzione di yatch avrebbe, con il riconoscimento alla Spezia del titolo di Città Creativa UNESCO, il suo naturale compimento.

«Il tempestivo e titolato supporto manifestato da Confindustria nazionale – dichiara il Presidente Gerini – giunge a poca distanza dall’invito ricevuto a relazionare in occasione dell’importante convegno nazionale, promosso dalla stessa Confindustria e Marina Militare, “Le vie dell’acqua”, svoltosi lo scorso 8 maggio a bordo della portaerei Cavour, a Civitavecchia. Entrambe le occasioni, a mio parere, sono la testimonianza della considerazione e del ruolo che la nostra Territoriale svolge anche a livello nazionale, forte di un territorio che esprime l’eccellenza delle aziende che operano nel comparto dell’economia del mare, settore strategico per il Paese».

L’articolo Una rotatoria per don Giovanni Bertone e padre Pio Rosso proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com