Due giorni di visite guidate al convento dei cappuccini di Monterosso

Venerdì 2 e sabato 3 giugno prossimi appuntamento con “Vivere fraternamente secondo una regola”, visite guidate agli ambienti del convento dei frati cappuccini di Monterosso. Le visite si terranno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00, con ingresso ogni 30 minuti

Ottocento anni fa (1223) san Francesco d’Assisi lasciava in eredità ai suoi frati la “Regola Bollata”, un testo in dodici capitoli che offriva loro il percorso spirituale da seguire, senza però tralasciare anche le indicazioni pratiche per vivere quotidianamente in convento in modo fraterno con gli altri, stando vicini nel rispetto, nelle attenzioni e nella cura. Ogni ambiente storico del convento monterossino, rimasto quasi lo stesso del XVII secolo, ancora oggi ci racconta un aspetto della giornata dei frati, della loro occupazione, delle loro preghiere. Per informazioni: www.conventomonterosso.it

