Due Giugno da tutto esaurito: alle Cinque Terre tre turisti su quattro sono stranieri

Un 2 Giugno da tutto esaurito quello che secondo le previsioni di Federalberghi si prospetta per tutta la penisola. A spostarsi durante la Festa della Repubblica saranno 15 milioni di italiani e come per le vacanze pasquali la meta preferita rimane l’Italia, scelta dal 94% di questi. In totale il giro d’affari calcolato è di 6,9 miliardi di euro.

I dati. Nella scelta della tipologia della vacanza le località marine saranno quelle prese letteralmente d’assalto. Il 41,8% sceglierà il mare, mentre solo il 12,7% andrà in località di montagna. L’alloggio vedrà un’affermazione della casa di parenti o amici con il 28% della domanda, seguono la struttura alberghiera con il 23,9%, i bed & breakfast con il 22,2%, la casa di proprietà con il 12,4% e il residence con il 3,9%. La spesa media pro-capite, comprensiva di viaggio, alloggio, ristorazione e divertimenti, si attesterà sui 454 euro. Per quanto riguarda invece la permanenza media, il dato è di 3,1 notti, questo risultato sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l’aumento dei prezzi che sta caratterizzando questo periodo. Infatti, quasi la metà dei vacanzieri (46,3%) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa dell’inflazione.

