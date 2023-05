Il Pd chiede a Ricci di restare fino a nuovo congresso: “Da celebrarsi appena possibile e coinvolgendo forze nuove”

Ieri sera l’Unione comunale del Partito democratico di Sarzana. L’Unione, “riunitasi per valutare l’esito delle elezioni amministrative, ha rilevato come la sindaca Ponzanelli ha ‘capitalizzato’ a proprio esclusivo vantaggio un’enorme spinta mediatica ed il particolare ‘favore’ di Toti ma ‘dirottandoli’ su liste a suo nome che hanno penalizzato Lega, Toti stesso e Forza Italia e risparmiando soltanto Fratelli d’Italia, limitatamente sorretto dall’onda lunga meloniana”, si legge in una nota diffusa dal Partito democratico sarzanese.

L’Unione comunale, si legge ancora, “ha ringraziato Renzo Guccinelli per essersi messo a disposizione, in assenza di alternative, per una battaglia difficilissima e – considerata l’omogeneità e la sostanziale coincidenza fra l’elettorato del Pd e quello delle liste civiche che lo hanno sostenuto – si è detta certa che le energie che queste ultime hanno accolto o attivato in occasione delle elezioni comunali non si disperderanno ma ritroveranno nel Pd un punto di riferimento ricco di comuni tradizioni, coerente e consolidato. Il tentativo di mobilitare – attraverso le liste civiche – l’elettorato meno ‘schierato’ e più trasversale, è in buona parte fallito, ma andava fatto”.

Prosegue l’intervento dei Dem: “Il Partito Democratico – che resta (nonostante tutto) il primo partito della città – non si nasconde, riparte dai propri iscritti e dai propri elettori ma è aperto a ogni forma di integrazione con il civismo schieratosi all’opposizione e cercherà il dialogo con tutte le realtà, civiche o partitiche, che produrranno un ricambio generazionale e sceglieranno senza equivoci un’opposizione costruttiva ma senza sconti alla destra. Il Pd si impegna fin d’ora a rinnovare davvero i propri ranghi, ad aprire (o a riaprire) le sue porte a forze nuove e a responsabilizzarle. E metterà a disposizione della città e dell’amministrazione le esperienze e le competenze dei suoi eletti fra i quali il segretario Vico Ricci, che l’Unione comunale ha ringraziato per la passione e l’impegno profusi fino ad oggi nello svolgere il suo difficile incarico”. Segretario dimissionario ma al quale il partito chiede di farsi ‘traghettatore’: “Con riferimento ai prossimi mesi – conclude la nota – l’Unione comunale del Pd di Sarzana – dopo avere valutato anche soluzioni diverse – ha chiesto al segretario dimissionario Ricci di mantenere la ‘reggenza’ del Partito fino ad un congresso da celebrarsi appena possibile e coinvolgendo forze nuove, a partire dalle centinaia di sarzanesi non iscritti che hanno preso parte alle primarie del febbraio scorso. Il ‘reggente’ individuerà un gruppo di lavoro informale che lo coadiuvi in questa fase transitoria”.

