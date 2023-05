Lavagna: si reca nell’orto e cade, rintracciato nella notte

Un pensionato si è recato nell’orto e, ieri sera, non ha fatto ritorno a casa. I parenti, hanno lanciato l’allarme. La vicenda si è conclusa positivamente soltanto a mezzanotte quanto l’uomo è stato trovato dai vigili del fuoco di Chiavari. Era a terra, a seguito di una caduta, in località Crocetta Violi a Santa Giulia di Lavagna dove si erano indirizzati i soccorsi cui hanno partecipato anche i carabinieri. L’uomo, in codice giallo, è stato trasportato dai militi della Croce Verde di Sestri Levante al pronto soccorso di Lavagna.

