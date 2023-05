Natale: “Emergenza siccità, la Provincia rischia di perdere 1.3 milioni di fondi per ritardi”

“La Provincia della Spezia rischia di perdere un finanziamento da 1.3 milioni di euro a causa dell’incapacità dei suoi amministratori. Sono fondi che devono servire all’interconnessione dell’acquedotto attraversando il fiume Magra. Ma il termine per concludere i lavori è tra soli due giorni e soltanto in questi saranno assegnati i lavori che, ovviamente, non potranno essere terminati il 31 maggio. E questo nonostante Toti, in quanto commissario all’emergenza siccità, avesse già offerto una proroga di cinque mesi”. Lo denuncia Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia un’interrogazione in aula per portare alla luce il problema e chiedere con forza una ulteriore proroga.

Quel milione e 300mila euro rappresenta la parte più cospicua del finanziamento totale da 5,7 milioni di euro destinato dal governo Draghi alla Liguria per fronteggiare l’emergenza siccità, a fronte della dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta nel 2022. Servono per interconnettere gli acquedotti attraversando il fiume Magra, collegando i pozzi di Battifollo con le adduttrici di sponda destra a Romito Magra, nel Comune Arcola. “Un intervento atteso da anni, la cui progettazione di massima era già predisposta e la cui realizzazione con i fondi della Protezione Civile avrebbe alleggerito gli utenti spezzini della relativa quota investimenti nella tariffa per i cittadini e quindi in bolletta – sottolinea Natale -. Ma la Provincia della Spezia, o meglio il suo presidente e il consigliere delegato, non hanno seguito con la necessaria attenzione l’evolversi dell’iter autorizzativo, tant’è che i termini sono scaduti senza che si fosse realizzato il progetto. Il presidente Toti ha inviato una lettera con la quale non si concedevano ulteriori proroghe. Auspico che possa ritornare sui suoi passi perché altrimenti ci troveremo dinnanzi ad un problema importante”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com