Nuovo crematorio a Staglieno, i residenti scendono in strada: “La qualità dell’aria è un diritto”

Genova. Continua in questi giorni la mobilitazione di comitati e residenti che si oppongono alla costruzione del nuovo tempio crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, come voluto dalla amministrazione civica a seguito della proposta da parte di una cordata di imprese guidata dalla Crezza srl.

Manifesti, striscioni e magliette, ai bordi della strada davanti all’ingresso del cimitero, mentre quando scatta il semaforo rosso parte il volantinaggio verso gli automobilisti in transito. “Oggi sono già presenti 4 forni, a cui se ne aggiungeranno altri 3. Con questi sette impianti il Cimitero monumentale di Staglieno diventerà un polo di cremazione per tutto il nord Italia. Ma gli impianti di cremazioni sono stati equiparati agli inceneritori da una recente sentenza del Consiglio di Stato con emissioni nocive alla salute e all’ambiente che si diffonderanno per chilometri in tutta la Val Bisagno. Senza contare il sovraccarico della viabilità. Tutto questo è inacettabile”.

