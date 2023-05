“La riapertura del Punto Nascita di Pietra Ligure, chiuso dalla Giunta Toti nel novembre del 2020, in piena emergenza Covid, continua ad essere rimandata e subordinata al reclutamento di personale. Nel frattempo, da tutta la Provincia di Savona, le famiglie sono costrette a raggiungere l’Ospedale San Paolo di Savona, per poter effettuare un parto in sicurezza”.

Lo afferma il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello, che torna all’attacco sulla mancata riapertura del reparto.

