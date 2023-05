Quattro aquilotti convocati in Nazionale. C’è anche Wisniewski

Sono quattro i calciatori dello Spezia Calcio che al momento sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive Nazionali per gli incontri previsti per le prossime settimane. Chiamata per tre giocatori polacchi, rispettivamente Dragowski, Reca e Wisniewski, che affronteranno la Germania (16 giugno) in amichevole e la Moldavia (20 giugno) nelle qualificazioni a Uefa Euro 2024. Per Wisniewski si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore. Chiamata anche per Ethan Ampadu con la Nazionale gallese, che sarà impegnato contro l’Armenia (16 giugno) e la Turchia (19 giugno) per le qualificazioni a Uefa Euro 2024.

L’articolo Una rotatoria per don Giovanni Bertone e padre Pio Rosso proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com