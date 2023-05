Savona, al via la seconda edizione del “Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand – Un amore così grande”

Savona. Dopo l’interruzione causata dalla pandemia, gli organizzatori annunciano l’inizio della seconda edizione del “Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand – Un amore così grande”. L’evento si svolgerà dal 2 al 11 giugno 2023 presso la Sala Espositiva “Caduti di Nassiriya” di Palazzo Nervi, situata in Via Sormano, 12, a Savona.

Organizzata dall’Atelier d’Arte Gambaretto di Albisola Superiore, in collaborazione con l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI) e il Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta (Gran Priorato d’Italia), questa iniziativa si propone di onorare la memoria dei coniugi Aldo Capasso e Florette Morand, due figure letterarie di spicco.

