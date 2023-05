Sport, Rossetti (Pd): Bocciata la mia proposta di contributi per l’efficientamento energetico degli impianti”

Genova. “La maggioranza in consiglio regionale boccia la mia proposta di sostenere gli enti locali, attraverso fondi regionali, nazionali o europei da mettere a bando, per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico delle strutture sportive pubbliche. La riqualificazione energetica dei centri sportivi avrebbe come conseguenza una considerevole diminuzione delle spese di gestione degli impianti e una notevole riduzione delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Spiace che l’assessora Ferro abbia dato indicazione di votare contro questa mozione, sul presupposto che quanto la Regione sta facendo a sostegno degli enti pubblici, gestori di impianti sportivi, è sufficiente”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la discussione in aula della sua mozione.

“Per velocizzare il processo di efficientamento energetico degli impianti abbiamo proposto che vengano erogati contributi a fondo perduto a Comuni, province ed enti pubblici. È l’unica soluzione percorribile per mettere a sistema l’efficientamento energetico di questi spazi e per chiedere investimenti sostenibili alle società sportive che gestiscono gli impianti in concessione”.

» leggi tutto su www.genova24.it