Torna ai Giardini Luzzati il Liguria Pride Village: al via sabato 3 giugno

Genova. Sabato 3 giugno inizia il Liguria Pride Village ai Giardini Luzzati. Mentre la Parata con i carri, gli striscioni e la partecipazione di associazioni e della cittadinanza sarà sabato 10 giugno con partenza da via San Benedetto (concentramento dalle ore 15 e partenza ore 16) e arrivo in piazza De Ferrari.

Questo il percorso: via san Benedetto, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo della Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via dei santi Giacomo e Filippo, via Serra, via de Amicis, via Fiume, via XX Settembre. L’arrivo è previsto in piazza de Ferrari. La lunghezza complessiva è di 4 chilometri.

