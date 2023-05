Tpl Linea, è bagarre sul nuovo presidente: accordo fatto per Minuto, anzi no

Savona. A un giorno dalla chiusura del bando della manifestazione di interesse per la presidenza di Tpl Linea, la politica savonese sembra essere in fermento tra incontri e “scontri”. Se all’inizio infatti sembrava fosse ormai imminente un accordo sul nome di Mattia Minuto, attualmente dirigente di Unione Industriali, nelle ultime ore lo scenario si è fatto decisamente più ingarbugliato.

Le voci, come sempre accade in questi casi, si accavallano, si contraddicono, in qualche caso si smentiscono. Dai corridoi di Palazzo Sisto trapela un malumore delle altre parti in causa (Unione Industriali e Provincia di Savona) sulla proposta del sindaco di Savona Marco Russo di nominare Minuto, ma circolano diverse versioni sulle motivazioni. Da un lato c’è chi sostiene che la marcia indietro arriverebbe dagli Industriali a causa della modalità di scelta adottata da Russo che non avrebbe coinvolto tutte le parti in causa. Secondo altre voci invece la colpa di Russo sarebbe quella di aver escluso la Provincia dalla decisione definitiva su Minuto, e c’è anche chi invece vede il “casus belli” nella mossa di aver lasciato fuori dai giochi la Lega e di non aver trovato quindi una maggioranza ampia a sostegno del nome.

