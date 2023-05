Una rotatoria per don Giovanni Bertone e padre Pio Rosso

Intitolare la rotatoria all’intersezione tra Corso nazionale e Via Parma a don Giovanni Bertone e padre Pio Rosso; in tal senso ha deliberato nei giorni scorsi la giunta comunale spezzina, che ora chiederà relativa autorizzazione alla prefettura. Don Bertoni, nato a Buenos Ayres nel 1886 da genitori della Val di Vara, passò la fanciullezza oltreoceano; venne poi ordinato sacerdote dal vescovo Giovanni Carli nel 1912, ricoprendo in seguito vari incarichi in Val di Vara, per poi diventare nel 1940 parroco a Migliarina, dove fu tra le centinaia di persone portate via in occasione del rastrellamento fascista del 21 novembre del 1944. Assieme al vicequestore Lodovico Vigilante si adoperò nell’organizzazione di fuoriuscite di ebrei e antifascisti verso la Svizzera per salvarli dalle deportazioni. Parroco a Migliarina fino al 1949, fu poi arciprete a Bonassola fino all’improvvisa scomparsa nel 1951.

Padre Pio Rosso, nato nel 1900 e scomparso nel 1966, domenicano parroco di San Pietro apostolo, fu anch’egli tra le persone rastrellate a Migliarina e venne detenuto e torturato a Marassi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com