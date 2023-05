Accreditamento Rsa e cure domiciliari, incontro tra Regione e sindacati

Genova. Oggi in Regione si è discusso del manuale di accreditamento delle RSA e cure domiciliari in Liguria. Erano presenti Cgil Cisl Uil confederali e di categoria e l’Assessore alla sanita’.

“A inizio anno la Regione Liguria ha pesantemente modificato con delibera i requisiti organizzativi delle strutture socio sanitarie – si legge in una nota dei sindacati – la decisione viene contestata perché non rispetta né i lavoratori del settore né gli utenti, in maggioranza rappresentati da anziani e fragili, che hanno diritto ad un servizio rispondente alle loro necessità e a quelle delle loro famiglie”.

» leggi tutto su www.genova24.it